Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Heyecanlandıran Savaşçı yeni sezon 49. bölüm fragmanı

Savaşçı 3. yeni sezon için hayranları gün sayıyor. Eylül ayının son haftasına girdiğimiz bu hafta beklentiler yüksek. Pazar günleri Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı bu pazar yeni bölümü ile ekrana gelir mi merak ediliyor. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı'nın sezon finalinde Leyla'nın yaptığı son hamle ortalığı karıştırmıştı. Yüzbaşı Kağan, Kutalmış Paşa'ya karşı çıkıyor. Kağan'ın kaçak hayatı yaşamaya başladığı final sonrasında yeni sezon merakla beklenmeye devam ediliyor. Geçen hafta yayınlanan Savaşçı 3. sezon fragmanı, dizinin sevenlerini umutlandırdı. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Savaşçı 3. sezon yayın tarihi için hayranları gün sayıyor. Limon Film yapımı olan Savaşçı, şok bir sezon finali izledikten sonra yeni sezonu iple çekmeye başlamışlardı. Geçen hafta yayınlanan Savaşçı 3. sezon fragmanı ile birlikte hayranları gün saymaya başladı. Fakat Savaşçı yayın tarihi belli değil. Savaşçı yeni sezonu için tahmin edilen tarih ise 29 Eylül veya 6 Ekim. Yeni fragman çıktığı ve güncel bir haber geldiği zaman sizlerle en kısa zamanda paylaşacağız.
Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...
Kağan Yüzbaşı kalbinden vuruldu! “Aslııı…” #gökbayrağabinselam @savascifox pic.twitter.com/IyVciElfSI— FOX (@FOXTurkiye) 10 Haziran 2018
Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.
Kağan Yüzbaşı, General’i vurarak kaçıyor… Yeni sezonda görüşmek üzere! #gökbayrağabinselam pic.twitter.com/p26qReOfxx— Savaşçı (@savascifox) 10 Haziran 2018
Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un (Berk Oktay) hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar. Çünkü onlar için “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”
Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak ve Uğur Biçer
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