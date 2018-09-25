Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Heyecanlandıran Savaşçı yeni sezon 49. bölüm fragmanı

Savaşçı 3. yeni sezon için hayranları gün sayıyor. Eylül ayının son haftasına girdiğimiz bu hafta beklentiler yüksek. Pazar günleri Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı bu pazar yeni bölümü ile ekrana gelir mi merak ediliyor. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı'nın sezon finalinde Leyla'nın yaptığı son hamle ortalığı karıştırmıştı. Yüzbaşı Kağan, Kutalmış Paşa'ya karşı çıkıyor. Kağan'ın kaçak hayatı yaşamaya başladığı final sonrasında yeni sezon merakla beklenmeye devam ediliyor. Geçen hafta yayınlanan Savaşçı 3. sezon fragmanı, dizinin sevenlerini umutlandırdı. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?

SAVAŞÇI 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı 3. sezon yayın tarihi için hayranları gün sayıyor. Limon Film yapımı olan Savaşçı, şok bir sezon finali izledikten sonra yeni sezonu iple çekmeye başlamışlardı. Geçen hafta yayınlanan Savaşçı 3. sezon fragmanı ile birlikte hayranları gün saymaya başladı. Fakat Savaşçı yayın tarihi belli değil. Savaşçı yeni sezonu için tahmin edilen tarih ise 29 Eylül veya 6 Ekim. Yeni fragman çıktığı ve güncel bir haber geldiği zaman sizlerle en kısa zamanda paylaşacağız.