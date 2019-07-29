Mynet Trend

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 29.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

İngiltere'nin, İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'nde görevlendirdiği yeni savaş gemisi HMS Duncan bölgeye ulaştı.

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kraliyet donanmasının HMS Duncan gemisi, İngiliz bandıralı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine HMS Montrose ile birlikte destek vermek üzere Körfez'e vardı." ifadesi kullanıldı.

HMS Duncan'ın, Körfez'deki görev süresi ağustos sonunda bitecek olan HMS Montrose'dan sonra da bölgede göreve devam edeceği bildirildi. Bununla birlikte HMS Montrose'un Ortadoğu'daki görevine 2022'ye kadar devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada İngiltere'nin HMS Kent adlı bir diğer savaş gemisinin, bu yıl sonunda Hürmüz Körfezi'nde görevi HMS Duncan'dan devralacağı da kaydedildi.

İRAN-İNGİLTERE ARASINDA TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

Dünyaca ünlü oyuncunun kızı! Paylaşımına beğeni yağdıDünyaca ünlü oyuncunun kızı! Paylaşımına beğeni yağdı
Sosyal medyada büyük ilgi gördüSosyal medyada büyük ilgi gördü
İşten atılan adam 5 iş arkadaşını öldürdü, 5 polisi yaraladıİşten atılan adam 5 iş arkadaşını öldürdü, 5 polisi yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Savaş Körfez HMS Duncan

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdı

Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kavgası, trafik terörüne dönüştü!

Yol kavgası, trafik terörüne dönüştü!

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Diplomatik kriz çıkarmıştı! Toplu tecavüz skandalında gerçek ortaya çıktı

Diplomatik kriz çıkarmıştı! Toplu tecavüz skandalında gerçek ortaya çıktı

ABD sahil güvenlik ekipleri, tonlarca kokain ele geçirdi

Şoke eden görüntü! Böyle izlendiler

Vladimir Putin batık denizaltıyı inceledi

Ajanslar bu fotoğrafı servis etti! Tam bir saat sürdü

Plajda büyük dalgalar önüne geleni sürükledi

Plajda korku dolu anlar! Her şey bir anda oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.