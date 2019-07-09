Mynet Trend

Savaşın ayak sesleri: Unutmayın! Uçaklarımız her yere ulaşır

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in elindeki F-35s savaş uçakları İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabilir." dedi.

Savaşın ayak sesleri: Unutmayın! Uçaklarımız her yere ulaşır

Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti.

netanyahu-savas-ucaklarimiz-ortadoguda-her-yere-ulasabilir_5316_dhaphoto1

Hava üssünde yaptığı incelemelerin ardından İsrail ordusuna ait bir F-35s savaş uçağını arkasına alarak açıklama yapan Netanyahu, "İran, son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. Bu uçakların, İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabileceğini hatırlamalılar." ifadelerini kullandı.

Tahran'ı sık sık nükleer silah üretmeyi amaçlamakla suçlayan Netanyahu, İsrail'in tek başına kalsa dahi İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceği şeklinde açıklamalar yapıyor.


Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
O anlar böyle görüntülendi!O anlar böyle görüntülendi!
Alman bilim insanlarından Marmara depremi uyarısıAlman bilim insanlarından Marmara depremi uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
savaş uçağı netanyahu Savaş

En Çok Okunan Trend Haberler

Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele !

Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele !

Ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum

Ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

Ormanda skandal! 'Eğitimim yarım kaldı' deyip tahliyesini istedi

Ormanda skandal! 'Eğitimim yarım kaldı' deyip tahliyesini istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındıklı açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi

O anlar böyle görüntülendi!

Alman bilim insanlarından Marmara depremi uyarısı

Alman bilim insanlarından Marmara depremi uyarısı

Esrar yasallaştı, kullanım oranı düştü!

Esrar yasallaştı, kullanım oranı düştü!

Kahvehanede büyük şok yaşadı! Gerçeği güvenlik kamerası görüntülerine bakınca öğrendi

Kahvehanede büyük şok yaşadı!

Bu otelde kalmak için tırmanmak şart!

Bu otelde kalmak için tırmanmak şart!

Savaş adım adım yaklaşıyor! Yeni tehdit geldi

Savaş adım adım yaklaşıyor! Yeni tehdit geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.