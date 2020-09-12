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Saygı-Bir Ercüment Çözer'in özel tanıtım kareleri yayınlandı! Saygı dizisi oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2020 02:25 | Son Güncelleme

Behzat Ç. dizisiyle fenomen olan karakter Ercüment Çözer'in hikayesinin anlatılacağı Saygı dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. BluTV’nin özel yapımı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin çekimleri devam ederken başrollerinin, özel tanıtım çekimi fotoğrafları yayınlandı. Peki Saygı dizisinin oyuncuları kimler? İşte Saygı dizisinden özel kareler.

Saygı-Bir Ercüment Çözer'in özel tanıtım kareleri yayınlandı! Saygı dizisi oyuncuları kimler?

İlk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyanın gündemine oturan BluTV’nin özel yapımı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin çekimleri devam ederken başrollerinde yer alan Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in bir araya geldiği özel tanıtım çekimi fotoğrafları yayınlandı.

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Inter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, BluTV’nin özel yapımı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ oyuncu kadrosu, hikayesi, tanıtımları ve oyuncuların imaj değişiklikleri ile daha yayınlanmadan çok konuşulmaya başlandı. Dizinin çekimleri devam ederken, gerçekleştirilen özel fotoğraf çekiminde başrol oyuncuları Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in yanyana geldiği kareler üçlünün dizide yapacağı iş birliklerinin ilk sinyallerini verdi. ‘Saygı’ kavramanının yeniden sorgulanacağı, her bölümünün hafızalara kazınacağı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ sadece BluTV’de yayınlanacak.
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Türkiye’de bir fenomen haline gelen anti kahraman Ercüment Çözer’in hikayesini kendi şehri olan İstanbul’da izleyeceğimiz dizinin senaryosu ‘Behzat Ç. – Bir Ankara Polisiyesi’ni de kaleme alan Ercan Mehmet Erdem’in imzasını taşırken, yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstleniyor.
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