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Saygınlık eş anlamlısı nedir? Saygınlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saygı pek çok insan tarafından kabul edilen önemli bir değerdir. Çeşitli kültürlerde farklı şekillerde saygıyı ifade etme biçimleri vardır. Saygınlık kelimesi de "saygı" kelimesinden türetilmiştir. Dolayısıyla saygının sahip olduğu anlam kadar değerli bir manası vardır. Hayatın pek çok alanında karşılaşılan kelimelerden biridir. Pek, saygınlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılırlar?

Saygınlık eş anlamlısı nedir? Saygınlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Saygınlık kelimesi toplum içinde bazı bireyler için kullanılan bir sıfattır. Kelimenin anlamı "saygı gören, itibar gören" demektir. Pek çok kişi tarafından saygın olarak kabul edilen birinin sahip olduğu bu sıfat ona farklı bir statü de sağlar. Saygın olarak kabul edilen kişiler topluma ya da bağlı olduğu bir gruba çeşitli nedenlerle fayda sağlamış olabilir. Bilim camiasında saygın olarak kabul edilen kişiler tüm dünya tarafından da saygın bir birey olarak kabul edilebilir. İsim görevinde kullanılan saygınlık kelimesinin anlamı şu şekilde verilmiştir:

  • Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
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Saygınlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı sözcükler bir dilde var olan pek çok açıdan faydası da bulunan bir sözcük türüdür. Cümle içinde aynı anlamı sıklıkla ifade etmek yerine eş anlamlısı olan kelimeleri kullanmak anlatımı daha akıcı kılacaktır. Saygınlık eş anlamlısı olan sözcüklerle de pek çok yerde karşı karşıya kalınabilir. Örneğin okunmakta olan bir metinden, seyredilen bir habere, günlük bir diyalogdan, akademik bir iletiye kadar her alanda saygınlığın eş anlamlısı olan kelimelerle karşılaşmak mümkündür. Saygınlık eş anlamlısı kelimeler:

  • İtibar
  • Kredi
  • Prestij
  • İzzetüikbal
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Saygınlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümlelerle saygınlık kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri kavramak daha kalıcıdır. Böylelikle saygınlık eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir:

  • Haysiyetli biri olmak için gereken en önemli özelliklerden biri de hoşgörülü olmaktır.
  • Pek çok ünlü itibarını kaybetmemek için çeşitli sosyal yardım kampanyalarında gönüllülük yapmaktadır.
  • Dünyadaki diğer ülkelerin arasında Türkiye’nin kredisi yükselmeye devam ediyor.
  • Yıllarca prestijli bir kulübün bünyesinde yer alabilmek için çalıştı.
  • Misafirlerinin izzetüikbaline uygun bir davet hazırlamak için büyük bir titizlikle uğraşıyordu.
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