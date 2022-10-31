Saygınlık eş anlamlısı nedir? Saygınlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Saygınlık kelimesi toplum içinde bazı bireyler için kullanılan bir sıfattır. Kelimenin anlamı "saygı gören, itibar gören" demektir. Pek çok kişi tarafından saygın olarak kabul edilen birinin sahip olduğu bu sıfat ona farklı bir statü de sağlar. Saygın olarak kabul edilen kişiler topluma ya da bağlı olduğu bir gruba çeşitli nedenlerle fayda sağlamış olabilir. Bilim camiasında saygın olarak kabul edilen kişiler tüm dünya tarafından da saygın bir birey olarak kabul edilebilir. İsim görevinde kullanılan saygınlık kelimesinin anlamı şu şekilde verilmiştir:

Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, itibar, prestij

Saygınlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı sözcükler bir dilde var olan pek çok açıdan faydası da bulunan bir sözcük türüdür. Cümle içinde aynı anlamı sıklıkla ifade etmek yerine eş anlamlısı olan kelimeleri kullanmak anlatımı daha akıcı kılacaktır. Saygınlık eş anlamlısı olan sözcüklerle de pek çok yerde karşı karşıya kalınabilir. Örneğin okunmakta olan bir metinden, seyredilen bir habere, günlük bir diyalogdan, akademik bir iletiye kadar her alanda saygınlığın eş anlamlısı olan kelimelerle karşılaşmak mümkündür. Saygınlık eş anlamlısı kelimeler:

İtibar

Kredi

Prestij

İzzetüikbal

Saygınlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümlelerle saygınlık kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri kavramak daha kalıcıdır. Böylelikle saygınlık eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir: