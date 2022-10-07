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Derman eş anlamlısı nedir? Derman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde yer alan çoğu kelimenin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunur. Derman kelimesi de günlük hayatta çok kullanılan bir kelimedir. Gerçek anlamının yanı sıra mecaz anlamda da kullanılır. Aynı zamanda derman kelimesinin aynı anlamı taşıyan farklı kelimeler de türemiştir. Peki, derman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Derman eş anlamlısı nedir? Derman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derman kelimesi genel olarak fiziksel güç anlamında kullanılmaktadır. Fakat mental güç anlamında da oldukça fazla kullanılır. Derman kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsçada "ilaç, tedavi, sağaltım" anlamlarına gelen "darmān" kelimesinden alıntıdır. 1200'lü yıllardan beri dilimizde olan kelime Türkçeleşerek "derman" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre dermanınn üç farklı anlamı bulunur:

  • Güç, takat, mecal
  • İlaç
  • (mecaz) Çıkar yol, çare

Derman kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu aşk bende başka derman bırakmamıştı.
  • Benim yaramın dermanı sadece sendedir.
  • Derdimin dermanını hiçbir şeyde bulamadım.
  • Beygirler, bacaklarında kalan son dermanla faytonu çekiyordu.
  • İşten sonra o kadar yorulmuştum ki bırak yemek yemeyi, su içmeye dermanım kalmadı.
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Derman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Derman kelimesinin eş anlamı olan iki kelime bulunur. Derman eş anlamlısı kelimeler de Arapça kökenli kelimelerdir. Dermanın eş anlamlısı kelimeler:

  • Mecal
  • Takat
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Dermanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derman ve dermanın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Bu yokuşu çıkacak dermanım kalmadı.
  • Bu hastalığın bir dermanı yok mu?
  • Bu iş takatimi sömürüyordu.
  • O kadar yorulmuştum ki eve gidecek takatim kalmadı.
  • Hareket edebilmemiz için ne erzağımız ne de takatimiz vardı.
  • Avazı çıktığı kadar bağırmak istiyordu ama mecal bulamıyordu.
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