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Leke eş anlamlısı nedir? Lekenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

05.10.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihin çok eski devirlerinden beri toplumların birbirleriyle olan ticari, siyasi ve kültürel ilişkileri dillerine de yansımıştır. Uzun yıllar boyunca toplumların arasında çeşitli nedenlerle süren ilişkiler, dilleri arasındaki kelime alışverişini de beraberinde getirmiştir. Bu alışveriş, daha sonraları aynı medeniyetin bir parçası hâline gelen Türk ve Fars toplumlarının diline de yansımıştır. Leke de Türkçenin kelime haznesine Farsçadan kattığı kelimeler arasındadır.

Leke eş anlamlısı nedir? Lekenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilin sürekli değişime açık oluşundan kaynaklı olarak dile giren kelimeler, yeni koşullara ve niteliklere göre şekil alır. Türkçe, Farsçadan ihtiyacı olduğu anlam veya anlamlara sahip sözcükleri alırken aldığı kelimelere yeni anlam incelikleri de kazandırabilir. Farsçadan dilimize kazanan sözcüklerin de zamanla Türkçenin fonetiğine uygun bir hâl aldığını gözlemleyebiliriz. Leke kelimesi dilimize Farsça “lak” veya “lakā” sözcüğünden alıntıdır. Bu kelime "lak zamkı, giyside leke" gibi anlamlar taşımaktadır.

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Leke kelimesinin anlamı nedir?

Leke kelimesi kullanım yerine göre birçok farklı anlamı vardır. Pislenmiş olan ve kirliliği gösteren anlamlarına gelen leke kelimesi aynı zamanda utanılacak bir durumu anlatırken de kullanılır. Leke kelimesi aynı zamanda vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşan farklı renk görünümlerini isimlendirmek için de kullanılır. Bu anlamların dışında güneş, ay, yıldız veya herhangi bir gezegenin yüzeyinde oluşan karanlığı ifade etmek için de leke kelimesine başvurulur.

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Leke kelimesinin eş anlamı nedir?

Kelimeler arasındaki etkileşimler sonucu ortaya çıkan anlamdaş kelimeler, birbirleriyle okunuş ve yazılış olarak faklılık gösterir. Ancak aynı veya benzer anlam taşırlar. Anlam ortaklığı taşıyan bu kelimeler kullanım yerlerinde birbirlerinin yerini tutabilir. Fakat dilin fonetiğinin de getirisiyle bu kelimeler arasında tam anlamıyla bir anlam ortaklığı olmayabilir.

Eş anlamlı kelimeler arasından genellikle biri yabancı kökenlidir. Dilimize Farsçadan giren leke kelimesinde de bu durum gözlemlenebilir. Leke kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır ve şu şekilde listelenebilir:

  • Kir
  • Pis
  • Şaibe
  • Karaltı
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Lekenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler, anlamın özünü tam anlamıyla olmasa da büyük ölçüde paylaşırlar. Lekenin eş anlamlısı olan kelimeler de cümle içinde lekenin anlam ortaklığını taşırlar. Leke eş anlamlısı kelimelerle verilen cümle örnekleriyle anlam bakımından daha iyi kavranılabilir:

  • Ocağın üstündeki kirlerin çıkması için söylediğim deterjanı almış.
  • Elbisesi o kadar pislenmişti ki kuru temizleye verdi.
  • Geçmiş şaibelerini düzeltmekle geleceğini temizleyebileceğini düşünüyordu.
  • Pantolonunun paçalarındaki karaltı iki kere yıkamasına rağmen geçmemişti.
  • Yaptıkları karşısında kirlenmiş gibi hissediyordu.
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