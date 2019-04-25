Sayısal Loto sonuçları 24 Nisan: Büyük ikramiye 1 kişiye gitti!

Her hafta gerçekleşen iki Sayısal Loto çekilişinden ilki dün yani 24 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Canlı yayında belli olan Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden ilan edildi. Sonuçlara göre 1212. Çekilişte kuponunu Samsun’un Bafra ilçesinden yatıran bir talihli 850 bin TL ikramiye kazandı. İşte 24 Nisan Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

çekilişte kazandıran numaralar 3, 17, 23, 39, 41 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1212'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 857 bin 338 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 3 bin 471 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 274 kişi 64 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 501 kişi 10 lira 25'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Samsun'un Bafra ilçesinde yatırıldığı belirtildi.

