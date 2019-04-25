Şans Topu sonuçları 24 Nisan: Büyük ikramiye bölünmedi!

Milli Piyango İdaresi’nin çift çekiliş yaptığı Çarşamba günü şans oyunu müdavimleri için önemli bir gün. 24 Nisan gecesi yapılan 932. hafta Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye bölünmedi. MPİ’nin yaptığı Şans Topu sonuçları açıklamasına göre kuponunu Zonguldak Merkez’den yatıran bir talihli 665 bin TL’nin sahibi oldu. İşte 24 Nisan Şans Topu sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 9, 13, 22, 29 ve artı 8 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 932'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 665 bin 7 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 557 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 229 kişi 291'er lira, 4 bilen 2 bin 972 kişi 29 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 184 kişi 18 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 231 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 218 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 178 bin 879 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Zonguldak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.