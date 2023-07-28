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SAYISAL ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2023! ÖSYM sayısal bölümler başarı sıralaması, taban puanı ve kontenjanları

28.07.2023 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayısal üniversite bölümleri ve puan bilgisi merak ediliyor. YKS sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde adayların erişimine açıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarda aday için tercih dönemi 27 Temmuz itibariyle başladı. AYT puanı ile 4 yıllık sayısal bölümleri tercih listesine eklemek isteyen adaylar sayısal bölümlerinin puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını araştırıyorlar. Peki, ÖSYM sözel bölümler hangileri, puanları kaç?

Sayısal bölümlerinin puan, sıralama ve kontenjan bilgileri ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu sonrasında belli oldu. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona erecek. Tercih listelerine 4 yıllık sayısal bölüm ekleyecek adayların gündeminde YKS sayısal bölümler yer aldı. İşte ÖSYM lisans sayısal bölümlerin başarı sıralaması, taban puanı ve kontenjanları

SAYISAL PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aktüerya Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bahçe Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Basım Teknolojileri
Beslenme ve Diyetetik
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Deri Mühendisliği
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
Ebelik
Eczacılık (5 Yıllık)
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Bilimi ve Teknolojileri
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Ergoterapi

optik form 2

Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizik Mühendisliği
Fizik Öğretmenliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fotonik
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi ve Yat Tasarımı
Genetik ve Biyomühendislik
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Geomatik Mühendisliği
Gerontoloji
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Hemşirelik
Hidrojeoloji Mühendisliği
İç Mimarlık
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Mühendisliği

optik form 3

Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Öğretmenliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoteknoloji
Mühendislik Programları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Odyoloji
Optik ve Akustik Mühendisliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Perfüzyon
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Pilotaj
Polimer Malzeme Mühendisliği

optik form

Raylı Sistemler Mühendisliği
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Şehir ve Bölge Planlama
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Tıp (6 Yıllık)
Tıp Mühendisliği
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tütün Eksperliği
Uçak Bakım ve Onarım
Uçak Elektrik ve Elektroniği
Uçak Gövde ve Motor Bakımı
Uçak Mühendisliği
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
Uzay ve Uydu Mühendisliği
Veteriner (5 Yıllık)
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yapay Zeka Mühendisliği
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Yazılım Geliştirme
Yazılım Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği Programları
Zooteknik

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