Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı?

Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, 2016 yılında dünya evine girdiği Saynur Öztürk hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün milli futbolcuyu Yunan Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis ile aldattığı iddia edildi.
Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in samimi görüntüsü büyük şok etkisi yaratırken, Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını yazdı.
Saynur Öztürk'ün bu olayın ortaya çıkmasıyla ismini değiştirdiği Instagram hesabını Hasan Ali Kaldırım takibe alırken, ikilinin konuyla ilgili ne açıklama yapacağı ise merak konusu...
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