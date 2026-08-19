Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sazlıdere alarm veriyor! Su çekildi, eski yapılar ortaya çıktı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Sazlıbosna Barajı’nda su seviyesinin yüzde 26,91 oranına gerilemesi, havzanın çarpıcı görüntülerini ortaya çıkardı. Havadan görüntülenen bölgede suyun çekildiği alanlarda hayvanların otladığı görülürken, yıllardır su altında kalan bazı yapı ve yerleşim kalıntıları yeniden görünür hale geldi. Aynı görüntülerde ise bölgenin siluetini değiştiren Sazlıdere Köprüsü’nün yükselen ayakları dikkat çekti.

Sazlıdere alarm veriyor! Su çekildi, eski yapılar ortaya çıktı

Yaz aylarında sıcaklıkların artması ve su tüketiminin yükselmesiyle İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı gerilemeye devam ederken, Sazlıbosna’da ortaya çıkan tablo kuraklığın havzaya etkisini gözler önüne serdi. Bir tarafta çekilen suların bıraktığı geniş otlak alanlarında hayvanlar otlamayı sürdürürken, diğer tarafta Kanal İstanbul güzergahındaki önemli yapılarından Sazlıdere Köprüsü yükselmeye devam ediyor.

İSKİ’nin 19 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,13 seviyesinde bulunuyor. Sazlıdere Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 26,91 olarak ölçüldü. Böylece Sazlıdere, İstanbul genelindeki ortalamanın yaklaşık 20 puan altında kaldı.

Sazlıdere alarm veriyor! Su çekildi, eski yapılar ortaya çıktı 1

Sazlıdere Köprüsü, bölgenin geçirdiği hızlı değişimi de ortaya koyuyor. Sazlıbosna’da aynı kadraja giren kuruyan baraj zemini, otlayan hayvanlar, ortaya çıkan eski yapılar ve yükselen dev köprü, İstanbul’un kuzeybatısındaki bölgenin hem doğal hem de fiziki açıdan geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor.

Sazlıdere alarm veriyor! Su çekildi, eski yapılar ortaya çıktı 2

Sazlıdere’deki mevcut seviye, geçen yılın aynı dönemindeki tabloyla karşılaştırıldığında da dikkat çekiyor. 19 Ağustos 2025’te Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 40,11 olarak ölçülmüştü. Bu yıl aynı tarihte oran yüzde 26,91’e gerilerken, yaklaşık 13,2 puanlık düşüş yaşandı. 2024’te ise 19 Ağustos itibarıyla Sazlıdere’de doluluk yüzde 52,16 seviyesindeydi.

Sazlıdere alarm veriyor! Su çekildi, eski yapılar ortaya çıktı 3

İstanbul barajlarında son durumu:

Ömerli Barajı: yüzde 68,36
Darlık Barajı: yüzde 65,79
Elmalı Barajı: yüzde 78,04
Terkos Barajı: yüzde 40,98
Alibey Barajı: yüzde 46,78
Büyükçekmece Barajı: yüzde 33,87
Sazlıdere Barajı: yüzde 26,91
Istrancalar Barajı: yüzde 34,47
Kazandere Barajı: yüzde 20,87
Pabuçdere Barajı: yüzde 14,03
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de yağmur yerine demir yağdı! Evleri mıknatısla temizlemeye başladılarKocaeli'de yağmur yerine demir yağdı! Evleri mıknatısla temizlemeye başladılar
Türkiye'nin en stresli şehirleri belli oldu! Türkiye'nin en stresli şehirleri belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
baraj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.