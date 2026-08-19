Sazlıdere alarm veriyor! Su çekildi, eski yapılar ortaya çıktı

Yaz aylarında sıcaklıkların artması ve su tüketiminin yükselmesiyle İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı gerilemeye devam ederken, Sazlıbosna’da ortaya çıkan tablo kuraklığın havzaya etkisini gözler önüne serdi. Bir tarafta çekilen suların bıraktığı geniş otlak alanlarında hayvanlar otlamayı sürdürürken, diğer tarafta Kanal İstanbul güzergahındaki önemli yapılarından Sazlıdere Köprüsü yükselmeye devam ediyor.

İSKİ’nin 19 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,13 seviyesinde bulunuyor. Sazlıdere Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 26,91 olarak ölçüldü. Böylece Sazlıdere, İstanbul genelindeki ortalamanın yaklaşık 20 puan altında kaldı.

Sazlıdere Köprüsü, bölgenin geçirdiği hızlı değişimi de ortaya koyuyor. Sazlıbosna’da aynı kadraja giren kuruyan baraj zemini, otlayan hayvanlar, ortaya çıkan eski yapılar ve yükselen dev köprü, İstanbul’un kuzeybatısındaki bölgenin hem doğal hem de fiziki açıdan geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor.

Sazlıdere’deki mevcut seviye, geçen yılın aynı dönemindeki tabloyla karşılaştırıldığında da dikkat çekiyor. 19 Ağustos 2025’te Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 40,11 olarak ölçülmüştü. Bu yıl aynı tarihte oran yüzde 26,91’e gerilerken, yaklaşık 13,2 puanlık düşüş yaşandı. 2024’te ise 19 Ağustos itibarıyla Sazlıdere’de doluluk yüzde 52,16 seviyesindeydi.

İstanbul barajlarında son durumu:

Ömerli Barajı: yüzde 68,36

Darlık Barajı: yüzde 65,79

Elmalı Barajı: yüzde 78,04

Terkos Barajı: yüzde 40,98

Alibey Barajı: yüzde 46,78

Büyükçekmece Barajı: yüzde 33,87

Sazlıdere Barajı: yüzde 26,91

Istrancalar Barajı: yüzde 34,47

Kazandere Barajı: yüzde 20,87

Pabuçdere Barajı: yüzde 14,03

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır