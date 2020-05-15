Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Scarface (Yaralı Yüz) yeniden çevriliyor

Scarface (Yaralı Yüz) yeniden çevriliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Al Pacino’nun başrolü üstlendiği unutulmaz yapım Scarface (Yaralı Yüz) yeniden çevriliyor. Filmin yönetmen koltuğuna Luca Guadagnino geçti.

Scarface (Yaralı Yüz) yeniden çevriliyor

Call Me By Your Name adlı filmiyle adını geniş kitlelere duyuran ve en son korku klasiği Suspiria'nın yeniden çevrimine imza atan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, Al Pacino’nun oyunculuğuyla hafızalara kazınan 1983 yapımı Scarface (Yaralı Yüz) filminin yeni versiyonunu çekecek.

Filmin yeni versiyonu için senaryo Joel ve Ethan Coen kardeşlere emanet.

Birden fazla defa sinemaya aktarılan hikayenin 1932 tarihli ilk versiyonunu Howard Hawks yönetmiş, başrolü ise Paul Muni üstlenmişti.

Brian De Palma’nın yönettiği ve Al Pacino’nun başrolü üstlendiği 1983 tarihli filmin oyuncu kadrosunda Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio ve F. Murray Abraham gibi isimler yer alıyordu.

Yeni film Los Angeles’da geçecek ve önceki versiyonlarda yer alan göçmenlik hikayesi yine korunacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Defalarca ertelenen filmin yeni vizyon tarihi belli olduDefalarca ertelenen filmin yeni vizyon tarihi belli oldu
Gaza gelme garantili en iyi dövüş filmleriGaza gelme garantili en iyi dövüş filmleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

'Şeytan' ayrıntıda gizli! Görenler şaştı kaldı

'Şeytan' ayrıntıda gizli! Görenler şaştı kaldı

Ünlü fenomen, üvey oğluyla aşk yaşadığını açıkladı

Ünlü fenomen, üvey oğluyla aşk yaşadığını açıkladı

Her şey seks için! Sevişmek için yaptıklarına hayret edeceksiniz

Her şey seks için! Sevişmek için yaptıklarına hayret edeceksiniz

Bu sahneleri uzun bir süre görmek mümkün olmayacak

Bu sahneleri uzun bir süre görmek mümkün olmayacak

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ünlü ikili yeniden bir arada

Ünlü ikili yeniden bir arada

Biz Böyleyiz'den iddialı fragman

Biz Böyleyiz'den iddialı fragman

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amber Heard, Aquaman 2’de yer almayabilir

Rüzgar tersine döndü! Kapılar tek tek yüzüne kapanıyor

Milyarder pedofil Jeffrey Epstein belgeselinden ilk fragmanı yayımladı

Pedofili, fuhuş, kaçakçılık... Adaletten kaçmak için parasını kullandı!

The New Mutants filminin vizyon tarihi belli oldu

Defalarca ertelenen filmin yeni vizyon tarihi belli oldu

Matrix 4’ün çekimlerine Temmuz ayında başlanması planlanıyor

Matrix 4'ün çekimlerine ne zaman devam edilecek?

Dakota Johnson’ın adı, Olivia Wilde'ın "Don't Worry Darling" filmiyle birlikte anılıyor

Heyecan veren ortaklık! Yıldız isimler aynı projede

Snowpiercer dizisinden fragman ve afiş yayınlandı

Heyecanla beklenen diziden nefes kesen fragman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.