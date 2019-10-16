Mynet Trend

Scarlett Johansson, Country sanatçısı Dolly Parton'ı mı canlandıracak?

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.10.2019 09:17 | Son Güncelleme

Country müzik sanatçısı Dolly Parton'ın hayatını anlatacak olan biyografik filmde başrolü, başarılı yıldız Scarlett Johansson üstlenebilir.

Scarlett Johansson, Country sanatçısı Dolly Parton'ı mı canlandıracak?

Scarlett Johansson’u Marvel'ın Black Widow'undan sonra, Country şarkıcısı olarak görebiliriz. Country müzik sanatçısı Dolly Parton'ın hayatını anlatacak olan filmde başrole en yakın isim Scarlett Johansson. Güzel yıldız böyle bir projenin ilgisini çekebileceğini söyledi.

Yakın bir zamanda, hayatını temel alan potansiyel bir film uyarlaması hakkında röportaj veren Dolly Parton, kendisini canlandırmak için en uygun oyuncular olarak Scarlett Johansson ve Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon'un adını vermişti. Scarlett Johansson, geçtiğimiz gün rolle ilgili sorulara cevap verdi.

Böyle bir rol gelse ilgilenip ilgilenmeyeceği sorular oyuncu, içinde yer almak istediği projeyi sırf kostümler için bile kabul edebileceğini söyledi. Parton hakkında; "O inanılmaz bir kadın. Çok çalışkan bir kadın ve bağımsızlık namına her şeyi içinde barındırıyor. Bu yüzden, çok zor bir iş olacağını düşünüyorum ama iyi bir iş olurdu. Yani belki!" diye konuştu.

Şu sıralar yoğun bir gündemi olan Scarlett Johansson, bir taraftan Black Widow'un çekimleri ile uğraşırken diğer taraftan Colin Jost’a düğününü planlamakla uğraşıyor.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Marvel yazarından Joker eleştirisi: "Berbat bir film"Marvel yazarından Joker eleştirisi: "Berbat bir film"
EDHO oyuncuları bu defa güldürecek!EDHO oyuncuları bu defa güldürecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dolly Parton scarlett Johansson Black Widow

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

Nazi selamı sonu oldu! Flaş istifa

Nazi selamı sonu oldu! Flaş istifa

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marvel yazarı Dan Slott, Joker filmini yerden yere vurdu

Marvel yazarından Joker eleştirisi: "Berbat bir film"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları bu defa güldürecek! Aman Reis Duymasın filmi fragmanı yayınlandı!

EDHO oyuncuları bu defa güldürecek!

Halit Ergenç ve Aslı Enver Babil dizisinde buluştu! Babil dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da

Kayıp film Altın Portakal’da

Kaan Müjdeci’nin yeni filmi Iguana Tokyo’dan iki teaser birden geldi

Iguana Tokyo’dan iki teaser birden geldi

Engelsiz Filmler Festivali Ankara’da

Engelsiz Filmler Festivali Ankara’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.