Scarlett Johansson, Country sanatçısı Dolly Parton'ı mı canlandıracak?

Scarlett Johansson’u Marvel'ın Black Widow'undan sonra, Country şarkıcısı olarak görebiliriz. Country müzik sanatçısı Dolly Parton'ın hayatını anlatacak olan filmde başrole en yakın isim Scarlett Johansson. Güzel yıldız böyle bir projenin ilgisini çekebileceğini söyledi.

Yakın bir zamanda, hayatını temel alan potansiyel bir film uyarlaması hakkında röportaj veren Dolly Parton, kendisini canlandırmak için en uygun oyuncular olarak Scarlett Johansson ve Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon'un adını vermişti. Scarlett Johansson, geçtiğimiz gün rolle ilgili sorulara cevap verdi.

Böyle bir rol gelse ilgilenip ilgilenmeyeceği sorular oyuncu, içinde yer almak istediği projeyi sırf kostümler için bile kabul edebileceğini söyledi. Parton hakkında; "O inanılmaz bir kadın. Çok çalışkan bir kadın ve bağımsızlık namına her şeyi içinde barındırıyor. Bu yüzden, çok zor bir iş olacağını düşünüyorum ama iyi bir iş olurdu. Yani belki!" diye konuştu.

Şu sıralar yoğun bir gündemi olan Scarlett Johansson, bir taraftan Black Widow'un çekimleri ile uğraşırken diğer taraftan Colin Jost’a düğününü planlamakla uğraşıyor.



