Scarlett Johansson’dan isyana sert tepki

Marvel Sinematik Evreni'nin Kara Dul'u olarak hafızalara kazınan Scarlett Johansson, Hollywood'un etnik rolleri yok sayması tepkilerine sert cevap verdi. Geçtiğimiz yıl transeksüel bir suç imparatoru Jean Marie Gill'e hayat vereceği haberi sonrasında sosyal medyada başlayan eleştiriler sonucu, yıldız oyuncu kabul ettiği rolü, geri adım atarak red etmişti. Amerikalı oyuncuların bu tarz rolleri kabul ederek, transeksüel oyuncuların rol alma şansının engellendiği temeline dayanan bu isyan, "whitewashing" eyleminin bir uzantısı sayılmıştı. Etnik kökeni yok sayarak her ırktan rol için Amerikalı beyaz oyuncuların seçilmesi uzun zamandır sosyal medyadaki bir eleştiri konusuydu. Johansson o dönem: "Trans topluluğuna büyük hayranlık ve sevgim var, Hollywood'da kapsayıcılığa dair bu konuşmanın devam etmesine minnettarım.Bu konuşmanın, tartışmalı olsa da, filmdeki çeşitlilik ve temsil hakkında daha büyük bir algılayış başlattığına memnunum" demişti.

Aradan geçen zaman yıldız oyuncunun fikrimi değiştirmiş olacak ki, verdiği son röportajda tamamen farklı bir açıklama yaptı. Beyazperde’nin haberine göre; Johannson, köken ya da cinsel tercih olarak daha uyumlu oyuncuların seçilmesi gereken rollerde boy gösterdiği için sosyal medyadan yükselen eleştirilere rağmen hangi rolü isterse oynayabilme tercihi olması gerektiğini söyledi. Tartışma hakkında konuşan Johansson, bunun “sanata yansıyan politik doğruluğun” bir örneği olduğunu söyledi. "Bir oyuncu olarak, herhangi bir kişiyi, herhangi bir ağacı ya da herhangi bir hayvanı canlandırabilmem gerekli. Çünkü bu benim işim ve işimin gereklilikleri." diyen oyuncu, sosyal medyadaki isyanı “trend” olarak nitelendirerek, "Bunun benim iş dalımdaki bir trend olduğunu hissediyorum ve çeşitli sosyal nedenlerden dolayı olması da gerekiyor. Oysa sanatı etkilediğinde rahatsız hale geldiği zamanlar var çünkü sanatın kısıtlamalardan kurtulması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Röportajın yayınlanmasının ardından Scarlett Johansson, başta sosyal medyada olmak üzere sert eleştirilerin hedefi haline geldi.



