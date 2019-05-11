Scarlett Johansson'ın yanındaki bu adamı tanıdınız mı?

Eğlence dünyası, Dylan ve Cole Sprouse veya Mary-Kate ve Ashley Olsen gibi ünlü ikizlerle doludur. Ünlü olan bu ikiz kardeşleri biliyoruz. Peki ya bilmediklerimiz? Aslında, bir ikiz kardeşi olduğunu tahmin edemeyeceğiniz birçok ünlü de var.
İşte o yıldızlar...
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