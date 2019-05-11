Scarlett Johansson'ın yanındaki bu adamı tanıdınız mı?

Eğlence dünyası, Dylan ve Cole Sprouse veya Mary-Kate ve Ashley Olsen gibi ünlü ikizlerle doludur. Ünlü olan bu ikiz kardeşleri biliyoruz. Peki ya bilmediklerimiz? Aslında, bir ikiz kardeşi olduğunu tahmin edemeyeceğiniz birçok ünlü de var.

İşte o yıldızlar...

Shawn and Aaron Ashmore

Tasha and Sidra Smith

Parker and Christopher Posey

Rami and Sami Malek

Scarlett and Hunter Johansson

Willow and Autumn Shields

Linda Hamilton and Leslie Hamilton Gearren

Gisele and Patricia Bündchen

Vin Diesel and Paul Vincent

Michael and Ashton Kutcher





