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Scarlett Johansson'ın yanındaki bu adamı tanıdınız mı?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Scarlett Johansson'ın yanındaki bu delikanlının kim olduğunu kırk yıl düşüncesiniz tahmin edemezdiniz. Nitekim biz de öyle... Bizler Scarlett gibi ikiz kardeşi olduğunu asla tahmin edemeyeceğiniz ünlüleri sizler için bir araya getirdik. İşte o ünlüler...

Scarlett Johansson'ın yanındaki bu adamı tanıdınız mı?

Eğlence dünyası, Dylan ve Cole Sprouse veya Mary-Kate ve Ashley Olsen gibi ünlü ikizlerle doludur. Ünlü olan bu ikiz kardeşleri biliyoruz. Peki ya bilmediklerimiz? Aslında, bir ikiz kardeşi olduğunu tahmin edemeyeceğiniz birçok ünlü de var.

İşte o yıldızlar...

Shawn and Aaron Ashmore

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Tasha and Sidra Smith

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Parker and Christopher Posey

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Rami and Sami Malek

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Scarlett and Hunter Johansson

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Willow and Autumn Shields

large

Linda Hamilton and Leslie Hamilton Gearren

twin

Gisele and Patricia Bündchen

twin1

Vin Diesel and Paul Vincent

twin2

Michael and Ashton Kutcher

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