Scrabble nasıl oynanır, kuralları nedir?

Scrabble, özel 15x15 boyutunda oyun tahtası üzerinde 100 adet harf taşı ile oynanır. Oyuncuların taşlarını yerleştirebilmesi için oyun kutusu içinde 4 adet harf yerleştirme tahtası ve bir adet torba bulunur. Harf taşları, alfabenin harflerini içeren 98 adet taşın yanı sıra 2 adet joker olarak kullanılan boş taş içerir. Hazırsanız "Scrabble nasıl oynanır ve kuralları nelerdir?" sorusunun yanıtını inceleyelim.

Scrabble Nasıl Oynanır?

Scrabble, oyun tahtası üzerinde birbirine bağlanabilen kelimeler türeterek oynanır. Her oyuncu değişik puanlardaki harf taşlarını kullanarak kelimeler yazmaya çalışır. Yazılan her kelime sayılır ve oyunun sonunda en yüksek puana ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Gelelim oyunun kurulmasına;

Puanları yazmak için kalem ve kağıt hazırlanır.

Her oyuncu bir adet harf yerleştirme tahtası alır.

Oyuna başlamadan önce her oyuncu taş torbasından rastgele bir taş çeker.

Alfabetik sıralamaya göre "A" harfine en yakın taşı veya boş taşı çeken oyuncu, oyuna ilk başlama hakkı kazanır.

Oyuncu sıralaması yapıldıktan sonra tüm taşlar tekrar torbaya konulur. Torba sallanarak iyice karıştırılır.

Her oyuncu sırayla yedi taş çeker ve tahtasına yerleştirir.

Saat yönünde ilerleyen oyun, ilk oyuncunun kelimesini yazması ile başlar.

Birinci oyuncu en az iki harfli ilk kelimesini, harflerden biri tahtanın ortasındaki yıldızlı kareye gelecek şekilde yazar.

Yazılan kelimenin puanı hesaplanır, not edilir. Oyuncu eksilen taş sayısı kadar torbadan taş çeker.

Sıra ikinci oyuncuya geçer.

İkinci oyuncu; yukarıdan aşağıya veya soldan sağa doğru anlamlı bir kelimeyi oyun tahtasındaki kelimeyle kesişecek şekilde yazar.

Oyun, torbadaki harf taşları bitene kadar sürer.

Scrabble oynarken sadece sözlükte yer alan kelimeler kabul edilir. Yani var olmayan yeni bir kelime türetemezsiniz.

Özel isimler, kısaltmalar ve ek almış kelimeler de sayılmaz.

Bir oyuncunun yazdığı bir kelimenin doğruluğu tartışılabilir, sözlükten kontrol edilebilir. Ancak oyun süresinde oyuncular sözlüğe bakamazlar.

Taşlarıyla kelime türetemeyen oyuncu "pas" geçebilir. Böylelikle sıra kendisinden sonraki oyuncuya geçer.

Harf taşlarıyla kelime türetemeyen oyuncu, harf taşlarını değiştirmeyi de seçebilir. Bunun için değiştirmek istediği harf taşlarını kapalı bir şekilde masaya koyar ve aynı sayıda yeni taş çeker. Ardından değiştirmek istediği taşları torbaya atar. Ancak sırasını kaybeder. Oynamak için tekrar kendisine sıra gelmesini bekler.

Scrabble tahtası bonus değerleri olan özel kareler içerir. "Harfin iki katı", "kelimenin üç katı" gibi özel puanlar taşıyan kareler sadece ilk kullanıldıklarında geçerlidir.

Bir oyuncu harf tahtasında yer alan 7 taşı bir kerede kullanarak kelime yazarsa ödül olarak ekstra 50 puan kazanır.

Scrabble Nasıl Biter?