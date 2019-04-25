Sea of Thieves'in yeni hikaye içeriği Shores of Gold açığa çıktı

Oyuncuların karşısına bulmacalar, boss savaşları ve tuzaklar çıkaracak olan Shores of Gold'un 15 saate yakın bir hikaye deneyimi sunacağı tahmin ediliyor. 9 kısımdan oluşacak hikaye için yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
Shores of Gold, 30 Nisan'da daha önce duyurulan Arena modu ve birçok yeni özellikle beraber yayınlanacak.
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