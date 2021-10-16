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Sean Penn 32 yaş küçük eşinden boşanıyor

16.10.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, yalnızca 15 ay evli kaldığı eşi Leila George ile boşanma kararı aldı.

Sean Penn 32 yaş küçük eşinden boşanıyor

ABD’li ünlü oyuncu Sean Penn üçüncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı. 61 yaşındaki oyuncu, 2016 yılından bu yana birlikte olduğu 29 yaşındaki Leila George ile Temmuz 2020’de dünyaevine girmişti.

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Kendisinden 32 yaş küçük eşiyle yalnızca 15 ay evli kalan Penn, yollarını ayırmaya karar verdi. TMZ’nin haberine göre çift boşanma evraklarını Los Angeles’taki mahkemeye sundu. Çiftin boşanma gerekçesine ilişkin bir detay paylaşılmadı.

İlk evliliğini 1985 yılında pop müziğin kraliçesi Madonna ile yapan Penn, 1989 yılında ünlü şarkıcıdan ayrılmıştı. 1996 yılında Robin Wright ile evlenen Penn, 2010’a kadar süren ikinci evliliğinden iki çocuk sahibi oldu.

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