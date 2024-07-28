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Sebep nasıl yazılır? Sebep mi sebeb mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
27.07.2024 16:19
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Bir sözcüğün yabancı kökenli olması durumunda dilimize ödünçlenirken ses değişikliğine uğrayabildiği bilinir. Bu kapsamda yer alan sebep kelimesi de Arapçadan dilimize ödünçlenirken ses değişikliğine uğramıştır. Dolayısıyla sebep sözcüğünün özellikle son harfinin yanlış olarak yazılmasından ötürü hatalı olarak kullanıldığı örneklere rastlanır. Bu gibi hataların önüne geçilmesi için ise sebep TDK onaylı yazılışı ve sözlük anlamları gibi bilgiler derlenmelidir.

Sebep nasıl yazılır? Sebep mi sebeb mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Arapça kökenli olup ses değişikliğine uğrayarak dilimize ödünçlenen sebep kelimesi isim türündedir. Bu sözcüğün TDK güncel sözlüğü kapsamında sıralanan iki ayrı tanımı mevcuttur. Felsefe terimi olarak kullanıldığı takdirde neden kelimesiyle eş anlamlı olan sebep sözcüğüne günlük yaşamda hem sözlü hem de yazılı metinlerde yaygın olarak rastlanır. Bu sözcüğün Türkçe yazım kuralları ihlal edilmeden kullanılması için ise sebep doğru yazılışı ve temel anlamları üzerine bilgi edinilmelidir.

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Sebep nasıl yazılır?

Kökeni Türkçe olmayan sözcüklerin dilimizde nasıl yazıldığı ve sesletildiği üzerine bilgi edinilmesi önem arz eder. Bu sözcüklerden biri olan ve günlük yaşamda pek çok bağlamda kullanılan sebep ifadesi de Arapça kökenlidir. Ait olduğu dilde sebeb şeklinde yazılan bu ifade dilimize ödünçlenirken Türkçe yazım kurallarına göre şekillendirilmiştir. Dolayısıyla dilimize geçerken ses değişikliğine uğrayan sebep sözcüğünün TDK onaylı yazılışına değinilmesinde fayda vardır.

Pek çok kişinin yanıt aradığı “Sebep mi sebeb mi?” sorusunun ele alınması için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ve güncel sözlüğü kapsamındaki bilgilere göz atılması yeterlidir. TDK tarafından sunulan güncel bilgilere göre sebep sözcüğünün dilimizde b sesi ile değil p harfi ile yazılması gerektiği görülür. Dolayısıyla Türkçe yazım kurallarına uygun olan sebep yazımı ile bu sözcüğün hatalı kullanımı aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Sebep (doğru yazılışı)
  • Sebeb (yanlış yazılışı)

Sebep TDK onaylı yazılışı ve sözlük anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü kapsamında incelenen sebep sözcüğünün isim türünde olduğu görülür. Bu sözcük Arapça kökenli olup ait olduğu dilde sebeb şeklinde yazılırken son harfi p sesine dönüştürülerek dilimize ödünçlenmiştir. Dolayısıyla Türkçe yazım kurallarına uygun olan sebep doğru yazılışı bu ifadenin son sesinde b değil, p harfi kullanılacak şekildedir. Bu kelimenin farklı ögelerle bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulan hafifletici sebep, mücbir sebep ve savaş sebebi gibi pek çok birleşik sözcük mevcuttur. İncelenen sözcüğün doğru yazılışına ek olarak TDK kapsamındaki tanımlarını da öğrenmek isteyenler aşağıdaki bilgilere göz atabilir:

  • Sebep (isim): Bir şeyin olmasına veya belli bir halde bulunmasına yol açan şey; neden, saik, saika, vesile.

  • Sebep (isim, felsefe): Neden.

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