Mynet Trend

Şebnem Bozoklu'dan nikah paylaşımları! 'Yemeğe geldiklerini sandılar, evlendik'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 25.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

Kanat Atkaya ile sürpriz bir şekilde evlenen ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, evliliklerinin ilginç hikayesini anlattı.

Şebnem Bozoklu'dan nikah paylaşımları! 'Yemeğe geldiklerini sandılar, evlendik'

Yazar Kanat Akkaya ile oyuncu Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz Cumartesi günü aile arasında düzenlenen törenle evlendi. Bozoklu sürpriz evliliği sosyal medyadan duyurmuştu.

sebnem-2

Şebnem Bozoklu bu defa Instagram hesabından nikah fotoğraflarını paylaşarak evliliklerinin eğlenceli hikayesini anlattı. Evleneceklerinden ailelerinin de bilmediğini ifade eden Bozoklu paylaşımında şunları yazdı:

sebnem

"23 Mart 2019 öğleden sonra saat 14.00... Ailelerimiz bize öğle yemeğine geldiklerini sanıyorlar. Bizim iki ay önce belediyeye evlilik başvurusu yaptığımızdan habersizler ve sürekli sıkıştırıyorlar hadi hadi hadi diye :) Kimsenin haberi yok evleneceğimizden en yakın arkadaşlarımızın bile. İlk fotoğrafta annelerimizin önünde evlenme teklif ediyor Kanat.

sebnem-4

Bizimkiler daha bu haberin mutluluğunu ve şaşkınlığını atlatamadan zırr kapı çalıyor ve nikah memuru eve geliyor :) Bomba düşüyor eve :) Koşup hemen beyaz elbisemi giyiyorum. Ailelerimiz ve nikah şahitlerimiz minicik bir ekibiz. Benim için dünyanın en güzel yerinde, evimizde canımız annelerimizin ailelerimizin önünde evet diyoruz"

sebnem-3

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Şahan Gökbakar'dan esprili paylaşım! Roma belediyesine seslendi!Şahan Gökbakar'dan esprili paylaşım! Roma belediyesine seslendi!
Canlı yayında 4 gündür yıkanmadığını itiraf ettiCanlı yayında 4 gündür yıkanmadığını itiraf etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şebnem Bozoklu kanat akkaya

En Çok Okunan Trend Haberler

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Erdoğan'ın mitingi sırasında gözlerden kaçan ilginç detay!

Erdoğan'ın mitingi sırasında gözlerden kaçan ilginç detay!

Canlı yayında 4 gündür yıkanmadığını itiraf etti

Canlı yayında 4 gündür yıkanmadığını itiraf etti

Kaldırıldığı hastanede toplu tecavüze uğradı!

Kaldırıldığı hastanede toplu tecavüze uğradı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahan Gökbakar'dan esprili paylaşım! Roma belediyesine seslendi!

Şahan Gökbakar'dan esprili paylaşım! Roma belediyesine seslendi!

Safiye Soyman canlı yayında 4 gündür yıkanmadığını itiraf etti

Canlı yayında 4 gündür yıkanmadığını itiraf etti

Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat ile ilgili yeni iddia

Boşanacakları konuşuluyor! Yeni iddia

Sahnede yanına gelen kadına mikrofonla vuran Bülent Ersoy kendini savundu

Sahnede yanına gelen kadına mikrofonla vuran Bülent Ersoy kendini savundu

Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

Atilla Mayda hayatını kaybetti!

Usta müzisyen hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.