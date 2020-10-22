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Sebzeli kese böreği nasıl yapılır? Sebzeli kese böreği tarifi nedir? Sebzeli kese böreği malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta sebzeli kese böreği tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 22.10.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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Sebzeli kese böreği nasıl yapılır? Sebzeli kese böreği tarifi nedir? Sebzeli kese böreği malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta sebzeli kese böreği tarifi...

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlanan 559. bölümde gelinler sebzeli kese böreği yaptı. Kayınvalide ve gelinlerin çeyrek altın sahibi olmak için rekabet ettikleri yarışmada sebzeli kese böreği rüzgarı esti.

Sebzeli kese böreği nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri sebzeli kese böreği tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki sebzeli kese böreği tarifi nedir? Nasıl yapılır? Sebzeli kese böreği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte tüm detaylar...

SEBZELİ KESE BÖREĞİ MALZEMELERİ

  • 2 adet yufka
  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 2-3 adet pırasa
  • Çeyrek bağ pazı
  • 1 adet kabak
  • 1 adet kapya biber
  • 100 gr taze kaşar
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 1 tutam toz biber
  • Yarım bağ maydanoz sapı
  • Kızartmak için sıvı yağ

SEBZELİ KESE BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Yapımı kolay lezzeti de bir o kadar benzersiz olan sebzeli kese böreği şekliyle gönülleri fethediyor. Sebzeli kese böreği yapımına ilk olarak bohça şeklinin verilebilmesi için maydanoz saplarının haşlanmasıyla başlanır. Ardından sebzeli kese böreğinin iç harcının hazırlanmasına geçilir. İç harç için ilk olarak pırasalar yıkanır ve ince ince doğranır. Tencereye yağ konulur ve pırasalar eklenir. Sırasıyla pazı yaprakları, kapya biberi ve rendelenmiş kabak atılır. Sebzeler suyunu salıp çekene kadar 7-8 dakika pişirilir Baharatları ilave edildikten sonra ocaktan alınır.

Yufka iki katlanar ve bir kase yardımıyla yuvarlak kesilir. İç harca taze kaşar eklenir ve keilen yuvarlakların içine iç harç konulur. Yanlarından kese gibi büzülür ve maydanoz saplarıyla bağlanır. Son adımda ise börekler yağda kızartılır.

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