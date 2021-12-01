Seçil Gür kimdir, aslen nereli? Celil Nalçakan ile aşk yaşadığı iddia edilen Seçil Gül kaç yaşında?

Müzisyen Seçil Gür'ün oyuncu Celil Nalçakan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Daha önce Serdar Ortaç ile birliktelik yaşayan Seçil Gür'ün hayatı, yaşı ve memleketi araştırılıyor. Peki Seçil Gür kimdir?

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı ve söz yazarı olarak bilinen Gür, Hof, Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başlamıştır. Liseye dek olan eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimleri yaşamış ve keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in desteği, tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başlamıştır.

Gür, 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak devam ettirmiştir.

SEÇİL GÜR ŞARKILARI

"Işığını Benimle Paylaş" (feat. Serdar Ortaç, Başak Gümülcine) (2020)

"İşkence" (2021)

"Geleni Gideni" (2021)

"O'nun Adı Sen" (feat. Tanzer Gümüş) (2021)

"Serserim Benim"

"Ağlamak Güzeldir"

"Karaağaç"

"Hastayım Sana"

"Deli Yangın" (2017)[4]

"Yeniden Başlasın" (2018)[4]

"Dünyalar Kadar" (2018)

"Emi" (2019)[5]

"Sebepsiz Çiçek" (feat. Serdar Ortaç) (2020)

"Sebepsiz Çiçek (Ogün Dalka Remix)" (feat. Serdar Ortaç) (2020)



