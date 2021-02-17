MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seçil Gür, sevgilisi Serdar Ortaç'ın yeni yaşını kutladı

Seçil Gür, sevgilisi Serdar Ortaç'ın yeni yaşını kutladı

17.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Seçil Gür, sevgilisi Serdar Ortaç'ın yeni yaşını kutladı

Uzun süredir Serdar Ortaç’la aşk yaşayan şarkıcı Seçil Gür, sevgilisi Ortaç’ın yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

Seçil Gür ile aşk yaşayan şarkıcı Serdar Ortaç, 51 yaşına girdi. Gür, sevgilisi Ortaç'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM

Gür, sevgilisi Serdar Ortaç'ın yeni yaşını isimlerinin baş harflerini karların üzerine yazarak "İstanbul şahit, seni çok seviyorum iyi ki doğdun sevgilim" notunu düşerek kutladı. Seçil Gür, yaptığı paylaşıma kalp emojisi de eklemeyi unutmadı.

SERDARORTACSECİLGUR3

Gür, ardından Serdar Ortaç’la aynı karede olan fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşarak, “Tek sen ol yanımda. Alıştığım kokunla geçemez sensiz anım. İyi ki doğdun aşkım. Bugün senin doğum günün. İyi ki varsın aşkım..." notunu düştü ve nazar boncuğu emojisi ekledi.

secilgur22

Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür ile düşman çatlattıSerdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür ile düşman çatlattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
50 yaşa özel çırılçıplak poz! 50 yaşa özel çırılçıplak poz!
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Diğer Haberler

Müge Anlı’nın canlı yayınında terlik şoku! Bir anda yerinden fırlayıp...

Müge Anlı'dan izin alıp saldırdı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu

'Herkesi aşı olmaya davet ediyorum'

Şeyma Subaşı'dan direk dansı paylaşımı

Dudak dudağa pozun ardından...

Amanda Holden'dan 50 yaşa özel çırılçıplak poz!

50 yaşa özel çırılçıplak poz!

Youtube'la ünlü oldu: Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya kaç yaşında?

Youtube'la ünlü oldu: Hasan Can Kaya kimdir?

Neslihan Atagül'den sanatsal paylaşım

Neslihan Atagül'den sanatsal paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.