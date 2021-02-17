Seçil Gür, sevgilisi Serdar Ortaç'ın yeni yaşını kutladı

Seçil Gür ile aşk yaşayan şarkıcı Serdar Ortaç, 51 yaşına girdi. Gür, sevgilisi Ortaç'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM

Gür, sevgilisi Serdar Ortaç'ın yeni yaşını isimlerinin baş harflerini karların üzerine yazarak "İstanbul şahit, seni çok seviyorum iyi ki doğdun sevgilim" notunu düşerek kutladı. Seçil Gür, yaptığı paylaşıma kalp emojisi de eklemeyi unutmadı.

Gür, ardından Serdar Ortaç’la aynı karede olan fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşarak, “Tek sen ol yanımda. Alıştığım kokunla geçemez sensiz anım. İyi ki doğdun aşkım. Bugün senin doğum günün. İyi ki varsın aşkım..." notunu düştü ve nazar boncuğu emojisi ekledi.



