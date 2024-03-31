Seçim kombini merak konusu oldu! Hatice 31 Mart yerel seçimlerde ne giyecek?

Ünlü şarkıcı Hatice her seçimde gündem olmayı başarıyor. Sandık başına ilginç seçimlerle giden Hatice yine merak edildi.

31 Mart yerel seçimlerinde de ne giyeceği merak edilen Hatice "Bekleyip görün" dedi.

Şarkıcı bu sefer sandık başına giderken hangi renk giyeceğinin de işaretini "Pembe gönlüm sende" diyerek verdi.

Hatice son olarak 23 Haziran 2018'de yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde baştan aşağı siyah giyerek oyunu kullanmıştı.



Şarkıcı 14 Mayıs seçimlerinde ise beyazlar içinde dikkat çekmişti.







