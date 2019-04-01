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Seçim sonuçlarını beklerken yazdıklarıyla güldürdüler

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 01.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

31 Mart seçim sonuçlarını beklerken hepimiz tırnaklarımızı yedik... Heyecanın zirve yaptığı 31 Mart gecesi attıkları tweetlerle kırıp geçiren sosyal medya kullanıcılarını derledik.

Seçim sonuçlarını beklerken yazdıklarıyla güldürdüler

Seçim sonuçlarını beklerken bir gözümüz de sosyal medyadaydı. Bazı takipçiler seçim sonuçlarını beklerken attıkları tweetlerle gülmekten kırdı geçirdi.

Seçim stresini bir kenara bırakıp buyrun biraz da gülelim...

İşte güldüren seçim tweetleri:

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Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları 31 Mart seçim

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