Seçim sonuçlarını beklerken yazdıklarıyla güldürdüler

Seçim sonuçlarını beklerken bir gözümüz de sosyal medyadaydı. Bazı takipçiler seçim sonuçlarını beklerken attıkları tweetlerle gülmekten kırdı geçirdi.

Seçim stresini bir kenara bırakıp buyrun biraz da gülelim...

İşte güldüren seçim tweetleri:





