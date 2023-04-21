'Seçimi kim kazanır?' sorusuna İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken cevap! 'Herkes çok agresif'

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Türkiye gündeminde birinci sırada yer alan seçimlerle ilgili yapılan açıklamalar ise yakından takip ediliyor.

Oyuncu İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Programın sunucusu Candaş Tolga Işık'ın 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna yanıt veren İbrahim Büyükak, konuyla ilgili şunları söyledi:

'KUTUPLAŞMANIN BİR AN EVVEL BİTMESİNİ İSTİYORUM'

"Valla çok gergin bir atmosfer. Umuyorum bu gerginlik seviyesi daha fazla artmaz. Bence sağduyulu, toplumu bu çatışmadan çıkaracak, barışçıl, hukukun ve eğitimin üstünlüğünü savunan birinin kazanmasını istiyorum, bu kutuplaşmanın bir an evvel bitmesini istiyorum."

OĞUZHAN KOÇ: HERKES ÇOK AGRESİF

Oğuzhan Koç ise 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna "Aynı fikirdeyiz aslında. Çünkü güzel bir ülke bunlarla oluşur. Çok kutuplaşma var. Yani artık sokak röportajındaki böyle birbirini hiç tanımadan geçen iki insan da kavga etmesin sadece fikrini söylediği için. Herkes çok agresif, herkes çok sinirli." yanıtını verdi.

