Seçimlerden istediğini alamadı! Emre Kınay'ın yeni projesi belli oldu

31 Mart seçimlerinde Kadıköy'de yüzde 12,40’lık bir oy oranı alan tecrübeli oyuncu Emre Kınay, geleceği hakkında kararı verdi. Siyasi kariyeri başlamadan biten Kınay'ın, Star TV'de başlaması beklenen yeni bir dizi ile ekranlara döneceği öğrenildi.

Şu sıralar Muğla'da tatilini sürdüren Emre Kınay, Birsen Altuntaş'ın haberine göre önümüzdeki sezon başlayacak olan 'Sevgili Geçmiş' dizisinde rol alacak. Süreç Film imzalı dizide Emre Kınay'a başrolde Ece Uslu eşlik edecek.

