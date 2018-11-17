MAGAZİN

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.11.2018 03:03 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Seda Akgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma gelen tepkilere yanıt verdi. Köpeğiyle koltukta verdiği pozu eleştirenlere seslenen Akgül, 'Bu resmimi gayriahlaki bulanlar. Çirkin deyin, yaşlı deyin. İyi ki ev halim böyle' notunu yazdı.

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Ünlü sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımıyla bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Seda Akgül köpeğiye çekilen fotoğrafını eleştirenlere yanıt verdi.

'İYİ Kİ EV HALİM BÖYLE'
Instagram hesabından köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Seda Akgül paylaşımına, "Bak ama dokunma.. Dokun ama tatma... Tat ama yutma... Bu resmimi gayri ahlaki bulanlar , bazı çok bilmişler , Atatürk'ün 19 Mayıs törenlerinde olamayanlar.. Aha da tekrar koyuyorum... Yaşım 1040 ... ne fark eder.. Çirkin deyin , yaşlı deyin.... Ama ben çooook mutluyum. İyi ki ev halim böyle.... Biraz fotoshop yapardım.. Belimi inceltir bacağıma renk verirdim. Sahicilik seven varsa elini kaldırsın." notunu ekledi.

seda-2

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
Gökhan Kırdar yeni şarkılarını ilk defa seslendirdi!Gökhan Kırdar yeni şarkılarını ilk defa seslendirdi!
Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz paylaşımları! Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz paylaşımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seda Akgül seda akgül instagram

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Kırdar yeni şarkılarını ilk defa seslendirdi!

Gökhan Kırdar yeni şarkılarını ilk defa seslendirdi!

Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz paylaşımları!

Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz paylaşımları!

Burak Özçivit, bacanaklarıyla go-kart yaptı

Burak Özçivit, bacanaklarıyla go-kart yaptı

Adriana Lima aşka geldi 'O kapıldı...'

Adriana Lima aşka geldi 'O kapıldı...'

İlker Ayrık’a sürpriz kutlama!

İlker Ayrık’a sürpriz kutlama!

Gelinin Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta yarışmasında kim elendi?

Gelinin Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta yarışmasında kim elendi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.