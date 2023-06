Seda Akman'ın son hali çok beğenildi! Yeni imajına övgüler yağdı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşulan Seda Akman yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kısa saç akımına uyan Seda Akman'ın son hali çok beğenildi.

Ünlü oyuncu yeni imajını; 'Bu yaz kafam rahat' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyada; 'Çok yakışmış', 'Nasıl yakışmış bayıldım', 'Ay harika olmuş', 'Çok güzelsin çok' gibi yorumlar yapıldı.

Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. Liseden sonraki 4 yılını, Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sundu.

1998 yılında Miss Palmolive seçildi ve ardından Miss Intercontinental yarışmasında 4. oldu. 1999 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

Akman'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2003 yılında yayılanan Yazı Tura isimli filmde oldu. Oyuncu, Nazan isimli bir karaktere hayat verdi. İlk televizyon deneyimi ise Atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizi oldu.