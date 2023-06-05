MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Akman'ın son hali çok beğenildi! Yeni imajına övgüler yağdı

Seda Akman'ın son hali çok beğenildi! Yeni imajına övgüler yağdı

05.06.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı yapımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Seda Akman son haliyle çok beğenildi. Ünlü isim 'Bu yaz kafam rahat' notu ile yayınladığı pozlarında yeni imajıyla dikkat çekti. Seda Akman'ın son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Seda Akman'ın son hali çok beğenildi! Yeni imajına övgüler yağdı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşulan Seda Akman yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kısa saç akımına uyan Seda Akman'ın son hali çok beğenildi.

Ünlü oyuncu yeni imajını; 'Bu yaz kafam rahat' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Seda Akman' 1

Sosyal medyada; 'Çok yakışmış', 'Nasıl yakışmış bayıldım', 'Ay harika olmuş', 'Çok güzelsin çok' gibi yorumlar yapıldı.

Seda Akman' 2

Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. Liseden sonraki 4 yılını, Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sundu.

Seda Akman' 3

1998 yılında Miss Palmolive seçildi ve ardından Miss Intercontinental yarışmasında 4. oldu. 1999 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

Seda Akman' 4

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

Seda Akman' 5

Akman'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2003 yılında yayılanan Yazı Tura isimli filmde oldu. Oyuncu, Nazan isimli bir karaktere hayat verdi. İlk televizyon deneyimi ise Atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizi oldu.

Seda Akman' 6

Seda Akman' 7

Seda Akman' 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'un eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Okan Buruk'un eşi güzelliğiyle dikkat çekti!
Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay sözler! 'Bu seks arzusu için..."Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay sözler! 'Bu seks arzusu için..."
Bikinili pozlarını paylaştı ama... Eşi istemiyorBikinili pozlarını paylaştı ama... Eşi istemiyor
Anahtar Kelimeler:
Seda Akman sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Fiyatlar yüzde 100 düştü! Dengeleri şaşırtan hesap

Fiyatlar yüzde 100 düştü! Dengeleri şaşırtan hesap

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.