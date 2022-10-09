Seda Bakan, 40 günlük olan kızı Ela için mevlit okuttu! "Geleneklerimiz devam etmeli"

Oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olmuştu. İkinci kızına 'Ela' adını veren Bakan kızının 40'ı için dua okuttu.

Bakan, doğalı tam 40 gün olan ikinci kızı Ela için evinde mevlit yaptı. 36 yaşındaki ünlü oyuncu, kızının bu özel gününden fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"40'ımız uçuyor" diyen ünlü isim, kızının kucağında olduğu anları da "Çok şükür" diyerek yayınladı.

Çoğu takipçi Seda Bakan'a "Geleneklerimiz devam etmeli ne güzel" yorumlarında bulundu.



