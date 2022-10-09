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Seda Bakan, 40 günlük olan kızı Ela için mevlit okuttu! "Geleneklerimiz devam etmeli"

09.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Seda Bakan, 'Ela' adını verdiği ikinci kızı için mevlit okuttu. Ünlü oyuncu, 40 günlük olan Ela için evinde okunan mevlide ait kareleri sosyal medya hesabından "Çok şükür" diyerek paylaştı. Bakan'a binlerce yorum geldi.

Seda Bakan, 40 günlük olan kızı Ela için mevlit okuttu! "Geleneklerimiz devam etmeli"

Oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olmuştu. İkinci kızına 'Ela' adını veren Bakan kızının 40'ı için dua okuttu.

Bakan, doğalı tam 40 gün olan ikinci kızı Ela için evinde mevlit yaptı. 36 yaşındaki ünlü oyuncu, kızının bu özel gününden fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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"40'ımız uçuyor" diyen ünlü isim, kızının kucağında olduğu anları da "Çok şükür" diyerek yayınladı.

Ekran Alıntısı

Çoğu takipçi Seda Bakan'a "Geleneklerimiz devam etmeli ne güzel" yorumlarında bulundu.


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