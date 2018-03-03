Seda Bakan ve eşi Ali Erel gerildi

Seda Bakan, önceki gece eşi Ali Erel’in doğum gününü kutlamak için onunla birlikte Asmalımescit’teki Nova adlı kulübe gitti. Bakan ve eşi arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Aralarındaki anlaşmazlığı gideremeyen çift, seslerini yükseltti.

Seda Bakan ve Ali Erel’in tartışması, mekandakileri de rahatsız etti. Çift, dikkat çektiklerini fark edince birbirlerinden uzaklaşarak tartışmayı noktaladı.

Bir süre cep telefonuyla ilgilenen Seda Bakan, daha sonra hışımla dışarı çıktı. Ali Erel de eşinin peşinden giderek mekandan ayrıldı.

Çift için gece çok keyifli başlamış, Seda Bakan Ali Erel’le çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.