Seda Fettahoğlu öldü mü, neden öldü? Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem'in yıldızı Seda Fettahoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti. Çocuklar Duymasın'da Sultan karakterine hayat veren oyuncunun bir parkta ölü olarak bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Seda Fettahoğlu günün en ok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Seda Fettahoğlu hakkında merak edilenler...

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu 26 Eylül 1979 yılında Trabzon'da doğdu.

Seda Fettahoğlu 2002'de Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Ünlü oyuncu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı. Çeşitli projelerde de yer alan Fettahoğlu, bazı reklam projelerinde de yer aldı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN SULTAN'I SEDA FETTAHOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Başarılı isim en son televizyonda Çocuklar Duymasın'da oynadı. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

SEDA FETTAHOĞLU BİR PARKTA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Son olarak Çocuklar Duymasın'da oynayan başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu, İstanbul'daki bir parkta ölü olarak bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu. Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

