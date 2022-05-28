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Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

28.05.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Nisan ayında 8’inci kez evlenen Seda Sayan, Alanya’da sahne aldığı konserde çeyiz sandığı hediye edildi. Hediye sonrası Sayan, sevdiği insanla evlenemeyenlerin kendisine gelmelerini söyledi.

Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali’nin ilk gününde Seda Sayan sahne aldı. Binlerle buluşan Seda Sayan, konserinde unutulmaz anlar yaşandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Seda Sayan’a bir takım hediyeler verildi.

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Geçtiğimiz Nisan ayında Çağlar Ökten ile dünya evine giren Sayan’a önce el yapımı gelin buketi verildi. Daha sonra ceviz ağacından el yapımı bir sandık içerisinde çeyiz seti hediye edildi. Başkan Yücel, “En yeni gelin sizi görmüşler. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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Hediye sonrası vatandaşlara seslenen Seda Sayan, “’Seviyorum, kızı alamıyorum’ ya da ‘Seviyorum, bu adamın annesi beni istemiyor’ diyen bana gelsin. Çıkın çıkın gelin bana. Nişanınız yaparım, kınanızı yaparım, nikahınızı yaparım. Çeyizinizi de veririm. Daha ne olsun be. Yemek odası veririm, yatak odası veririm, salon takımı da veririm. Kurban olurum ben size” ifadelerini kullandı.

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Seda Sayan
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