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  4. Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin evliliğe karşı! Annesinin genç aşkıyla nikahına gitmeyecek

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin evliliğe karşı! Annesinin genç aşkıyla nikahına gitmeyecek

05.04.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin tepki gösterdi. İddialara göre Seda Sayan'ın oğlu Prag'ta düzenlenecek nikaha da gitmeyecek. Oğulcan Engin daha önce de annesine konuşma yasağı getirmişti.

Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin evliliğe karşı! Annesinin genç aşkıyla nikahına gitmeyecek

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'ten evlilik teklifi aldı ve teklifi kabul ederek düğün hazırlığına başladı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin neredeyse aynı yaşta olduğu Ökten ve annesinin evlenmesinden pek hoşlanmadı.

Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, her ne kadar annesinin mutluluğunu istese de bu evliliğe ilk başta büyük tepki gösterdi. Takvim'de yer alan iddiaya göre Oğulcan Engin annesine "Sessiz sedasız evlen" şartı koştu.

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31 yaşındaki Engin, 7 Mayıs'ta Prag'da yapılacak nikaha da gitmeme kararı aldı. Oğlunu bu özel gününde yanında görmek isteyen Seda Sayan ise ne yaptıysa Oğulcan'ı ikna edemedi.


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Oğulcan Engin Seda Sayan
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