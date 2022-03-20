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  4. Seda Sayan aşk sarhoşu! 25 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş dans etti

Seda Sayan aşk sarhoşu! 25 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş dans etti

20.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ile mayısta Prag'ta evlenecek olan Çağlar Ökten sahnede aşka geldi. Sayan'a dönerek iltifat yağdıran Ökten, daha sonra sahneden inerek ünlü şarkıcıyı dansa kaldırdı.

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'le evlilik kararı almıştı. Kendi programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan Ökten'le Mayıs ayında nikah masasına oturacak. Çiçeği burnunda çiftin aşkları ise dolu dizgin gidiyor.

DANS ETTİLER

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, evlilik hazırlığı içinde olduğu 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekana giderek izledi. Çift bir ara aşka gelerek birlikte böyle dans etti. O anları Safiye Soyman Instagram'dan "Aşk bu, Allah mesut etsin. Sahneden indi, dans ettiler" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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