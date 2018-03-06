Seda Sayan'dan 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var' sözlerine açıklama

Ünlü manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'la programına konuk oldu. Keyifli başlayan program ilerleyen dakikalarda ilginç bir sohbete sahne oldu. Bilal Özcan, Ece Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu.

Ece Gürsel ise Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti." yanıtını verdi. Bu sırada söze giren Seda Sayan, Ece Gürsel'e şunları söyledi:

"Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var? "

Seda Sayan'ın bu sözleri gün boyunca konuşuldu. Sayan, bugünkü programında konuyla ilgili şunları söyledi: 'Yanlış anlaşıldım. Dünyada birini ya da birilerini küçümseyecek son kişiyim. Benim babam da inşaat işçisiydi. Ben gecekondu çocuğuyum. Lütfen bilgi kirliliğine itibar etmeyiniz.'

SEDA SAYAN: ÇALIŞAN ERKEK ÖNEMLİ

Sözleri yüzünden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Seda Sayan, programının bugünkü canlı yayınında konuyla ilgili şunları söyledi: “Dünyada bu konuda iddialıyım, bir ya da birilerini küçümseyecek en son kişiyim. Benim babam da inşaat işçisiydi. İnşaat İşçileri Sendikası kulaktan doğma bilgilerle açıklamada bulunmuş ve beni kınamışlar. Ben gecekondu çocuğuyum, benim babam bulduğu her işte çalışırdı. Ben öyle bir adamın çocuğuydum. Ayrıca yine söylüyorum "Sperm bankasına gideceğine ne adamlar var onlara gidin. Pazarcılara gidin..." Mümkün mü benim birini ezmem? Allah'ım esirgesin ben kimim ki birini ezeyim? Ben neyim ki? Ben çalışan adama saygı duyuyorum. İsterse ayakkabı boyasın... evlilik programı yaptığımda bile söyledim. İster ayakkabı boyasın, ister inşaatta çalışsın, ister simit satsın. Çalışan adam önemli kardeşim! 'O senin kadar kazanamaz mı, yazık' dedim. Onu atlamışlar..."

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