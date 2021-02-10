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Seda Sayan eline mezura alıp ölçtü!

10.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan eline mezura alıp ölçtü!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 637'nci bölümünde; Nurten Hanım'ın ölçüsünü alan Seda Sayan, herkesi çok güldürdü.

'Gelinim Mutfakta'da; Nurten Hanım'ın 38 beden olduğunu söylemesi üzerine kaynanalar odasında eğlenceli dakikalar yaşandı. Seda Sayan, bu olayı gün sonu değerlendirmesine taşıyınca kahkahalar havada uçuştu.

Seda Sayan, Nurten Hanım'ı stüdyonun ortasına alarak beden ölçüsünü almaya başladı. Program görevlisinin getirdiği inşaat metresine laf söyleyen Nurten Hanım herkesi çok eğlendirdi.

Sonrasında Seda Sayan, mezura ile Nurten Hanımın beden ölçülerini almaya başladı. İkisini bu komik halleri ise, herkesi kahkahalara boğdu.

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