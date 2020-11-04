Seda Sayan eski eşi Sinan Engin’in doğum gününü kutladı!

Aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almayı başaran Seda Sayan 6 kez nikah masasına oturdu. İlk evliliğini 187 yılında Rıdvan Kılıç’la yapan ünlü sanatçı aynı yıl içerisinde boşandı. 1990 yılında dönemin popüler futbolcularından biri olan Sinan Engin ile tanışan Seda Sayan yeniden dünya evine girdi. 5 yıl boyunca evli kalan çiftin Oğulcan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Boşanmanın ardından Sinan Engin hayatını Ayşe Engin’le birleştirdi ve Elif isimli kızı doğdu.

Seda Sayan ile Sinan Engin boşanmasının sonrasında ikili dost kalmayı başardı. Sinan Engin’in eşi Ayşe ve kızı Elif ile sık sık bir araya gelen Seda Sayan eski eşinin doğum gününü unutmadı.

‘DÜNYANIN EN İYİ BABASI’

Sinan Engin’in çocukları Oğulcan ve Elif’le çekilen fotoğraflarını paylaşan güzel sanatçı eski eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kutladı. Sayan doğum günü mesajına, “Doğum günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası Rabbim seni evlatlarının başından eksik etmesin sağlıkla yaşa inşallah” notunu ekledi. Ünlü isim gelebilecek tepkilere karşı gönderisini yorumlara kapatmayı tercih etti.



