Mynet Trend

Seda Sayan gelinini 'Seda Sayan ile Yemekteyiz'de buldu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Sunucu ve oyuncu Seda Sayan, sunuculuğunu yaptığı 'Seda Sayan ile Yemekteyiz' programında oğlu Oğulcan Engin için kız beğendi.

Hafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşan “Seda Sayan ile Yemekteyiz” programının bugün yayınlanacak bölümünde ilginç bir olay gerçekleşti. Sayan, Yemekteyiz programı için gittiği çekimde oğlu Oğulcan Engin için bir kız beğendi.

Oğulcan Engin'in görücü usulü evlenmesini istediğini her fırsatta dile getiren Seda Sayan, yarışmacı yakınını kendine çok benzetti. Seda Sayan, Oğulcan Engin'in görücü usulü ile evlendiğinde daha mutlu olacağını ve kendisinin de gelini ile anlaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Berna Laçin'den elektrik zammına tepki! Berna Laçin'den elektrik zammına tepki!
Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepkiKıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda sayan seda sayan ile yemekteyiz

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berna Laçin'den elektrik zammına tepki!

Berna Laçin'den elektrik zammına tepki!

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Demet Şener’den ‘Cici Baba’ paylaşımı

Demet Şener’den ‘Cici Baba’ paylaşımı

Metallica, James Hetfield’in rehabilitasyonu nedeniyle konserlerini iptal etti

Efsane grubun konserleri iptal! Solisti...

Emina Jahovic'ten 'Yenge' yanıtı

Emina Jahovic'ten 'Yenge' yanıtı

Berrak Tüzünataç, yoga eğitmeni oldu!

Ünlü oyuncu yeni mesleğiyle şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.