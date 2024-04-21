Seda Sayan, Hande Yener'in o şarkısını seslendirdi! Takipçileri beğenmedi! "Nihat Doğan'ın..."

Hande Yener, "Yalanın Batsın", "Acele Etme", "Kırmızı", "Aşkın Ateşi", ve "Romeo" gibi parçalarıyla müzik listelerinin zirvesine yerleşmişti.

Sahne tarzları ve ve başarılı kariyeriyle sık sık gündeme gelen Hande Yener'in "Acı Veriyor" şarkısı en çok beğenilenler arasında yerini almıştı.

2004 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulan bu parça sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yener'in şarkısını günümüzde yeniden seslendirmek için stüdyoya giren Seda Sayan'ın kendine has yorumu da dijital platformlarda yayınlandı.

Söz ve müziği Altan Çetin'e ait olan parçayı yeniden seslendiren Sayan, klibinin bir kesitini "‘Acı Veriyor’ yayında. Keyifli dinlemeler" notuyla paylaştı.

"KEBAPÇIYA SESLENİYOR, SANDIM"

Söz konusu paylaşım ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Sayan'ın 'Acı Veriyor' performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi.

Sayan'a "Nihat Doğan'ın Antidepresan'ı gibi olmuş", "Seda Abla çorap kültürü değil, gözünü seveyim", "Acı veriyor dediği kısımda kebapçıya sesleniyor, sandım" gibi yorumlar yapıldı.







