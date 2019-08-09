Seda Sayan ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor? İşte ilk fragman ve yayın tarihi

Yemekteyiz'i yeni sezonda Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan sunacak.
Merakla beklenen Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yeni sezon yayın tarihi de açıklandı. Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz'in yeni sezonu 19 Ağustos Pazartesi başlayacak. itibaren hafta içi her gün TV8'de yay
Her hafta beş yarışmacı, misafirlerini ve Seda Sayan'ı evlerinde ağırlayarak yemek yapacak. Haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi ise yarışmacıların ve Seda Sayan'ın puanları sonucunda belli olacak.
İranlı turistler bu ilimize akın ediyor
'Sualtının Göbeklitepesi' gün yüzüne çıkıyor
Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde yapmayın
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Cezaevinde 110 mahkum zehirlendi! 14'ü hastaneye kaldırıldı
Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Okuyucu Yorumları 1 yorum