Seda Sayan ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor? İşte ilk fragman ve yayın tarihi

Yemekteyiz'i yeni sezonda Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan sunacak.

Merakla beklenen Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yeni sezon yayın tarihi de açıklandı. Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz'in yeni sezonu 19 Ağustos Pazartesi başlayacak. itibaren hafta içi her gün TV8'de yay

Her hafta beş yarışmacı, misafirlerini ve Seda Sayan'ı evlerinde ağırlayarak yemek yapacak. Haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi ise yarışmacıların ve Seda Sayan'ın puanları sonucunda belli olacak.



