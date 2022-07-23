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Seda Sayan'ın genç eşi paylaştı! Görenler "İdo ve Yasemin'e benzettik" dedi

23.07.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan estetiklerini yaptırdıktan sonra Mikonos'a gitti. 5 gün önce yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptıran Seda Sayan’ın son halini eşi Çağlar Ökten paylaştı. Seda Sayan ve saç ektiren kocasını görenler "İdo ve Yasemin'e benzettik" yorumlarında bulundu.

Seda Sayan'ın genç eşi paylaştı! Görenler "İdo ve Yasemin'e benzettik" dedi

Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten tatil üstüne tatile gidiyor. Paris'te balayı yapan, ardından Hollanda'ya giden çiftin son durağı Yunanistan'ın Mikonos Adası oldu.

5 gün önce yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptıran Seda Sayan’ın son halini eşi Çağlar Ökten paylaştı. Ökten, Yunanistan tatilinden bu karesini romantik bir notla sosyal medyada paylaşınca dillere düştü.

Çağlar Ökten, eşiyle olan bu karesine "O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm!" notunu düştü.

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İDO TATLISES'E BİLE BENZETEN OLDU!

Seda Sayan'ın son halini görenler ise fotoğrafa yorum yağdırdı. işte gelen yorumlardan bazılar:

  • Bu Seda Sayan ise Seda Sayan kim?
  • Seda sayan daha genç duruyor sanki
  • Estetik yüzlüm daha doğru olurdu.
  • İdo Tatlıses ve Yasemin sandım
  • Bu kim ya?


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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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