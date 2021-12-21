Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in için kesenin ağzını açtı

Seda Sayan, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Sayan oğlunun aşk hayatını konuşma konusunda yasaklı olsa da oğlunun aşk hayatı için yatırımlar yapıyor.

Sayan Miray Daner’le aşk yaşayan oğlu Oğulcan Engin’in evlendiğinde oturması için Nişantaşı’nda lüks bir ev aldı. Sabahların Sultanı Takvim'in haberine göre; 4+1, 300 metre kare olan Nişantaşı'ndaki projeye 30 milyon lira ödedi.

Şu anda inşaat aşamasında olan ve önümüzdeki sene dairesine kavuşacak olan Seda Sayan, oğlunun evlendiğinde oturacağı evinin hazır olmasını istemiş.



