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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in için kesenin ağzını açtı

21.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul yatırımları yapan Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’in evlendiğinde oturması için Nişantaşı’nda lüks bir ev aldı. Seda Sayan, İstanbul'un merkezi konumunda olan bu projeye Oğulcan Engin için yatırım yaptı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in için kesenin ağzını açtı

Seda Sayan, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Sayan oğlunun aşk hayatını konuşma konusunda yasaklı olsa da oğlunun aşk hayatı için yatırımlar yapıyor.

Sayan Miray Daner’le aşk yaşayan oğlu Oğulcan Engin’in evlendiğinde oturması için Nişantaşı’nda lüks bir ev aldı. Sabahların Sultanı Takvim'in haberine göre; 4+1, 300 metre kare olan Nişantaşı'ndaki projeye 30 milyon lira ödedi.

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Şu anda inşaat aşamasında olan ve önümüzdeki sene dairesine kavuşacak olan Seda Sayan, oğlunun evlendiğinde oturacağı evinin hazır olmasını istemiş.

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Oğulcan Engin Seda Sayan
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