Seda Sayan: Oğulcan Engin tarafından yasaklıyım

Seda Sayan ve Safiye Soyman bir mekandan çıkarken görüntülendi. Birbirlerinden hiç ayrılmayan iki yakın arkadaş yine beraberdi.

Seda Sayan, geçtiğimiz gün yine yakalandığı Ata Çağlayan ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Sayan 15 yaş küçük isimle aşk yaşadığı konusuyla ilgili “İlişkimiz olsa söylerim kaçak göçek bir şey yok” dedi.

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’in sevgilisi Miray Daner ile ilgili sorulara ise geçtiğimiz gün verdiği yanıta benzer bir yanıt verdi. Sayan “Konuşma yasağım devam ediyor. Oğulcan Engin tarafından yasaklıyım. Bana beni sorun, bana beni sorun” diyerek espri yaptı. (Uçankuş)

