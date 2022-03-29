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Seda Sayan "Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı" dedi! Tepki yağdı

29.03.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedinci kez evlenme hazırlığında olan Seda Sayan "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı" deyince sosyal medyada tepki çekti. Seda Sayan'ın sözlerine "İnsanlar zar zor geçiniyor" yorumları yağdı.

Seda Sayan "Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı" dedi! Tepki yağdı

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenmek üzere olan Seda Sayan açıklamalarıyla gündeme geldi. Seda Sayan mücevher fuarında yaptığı açıklamada, kadınların mücevhere ulaşmasının ve alım gücünün kolaylaştığını savundu.

Sayan, "Çağlar evlilik teklif ederken tam tur bir yüzük taktı. Onun dışındakileri ben aldım. Senelerin Seda’sıyım, bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler, kimde olacak? Takıya düşkünlüğüm malum” sözleriyle dikkat çekmişti.

İstanbul Mücevher Fuarı'nda görüntülenen Seda Sayan bu sefer de “Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı” deyince sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seda Sayan'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

  • 2 litre yağ olmuş 180 lira neyin kafasındasınız?
  • Kendi açısından, kendi şartlarına, standartlarına, imkanlarına göre konuşmuş bence.
  • İnsanlar zar zor geçiniyor
  • Ona göre kolay olması normal


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Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
abartmasını severiz 2 litre yağ nerde 180 tl olmuş algıcılar siziiii kadın doğru söylemiş herkez te tek taş bilmemne hemen mazlumu oynamayın tektaş alacağınıza evinize yağ alsaydınız
Tabi kolaylaştı sizinde önderliğinizde bayanlar soyunarak fiziğini sergileyerek para kazanıyorlar
Evet mücevheri, pırlantası çok rahat alıyoruz KDV, ötv sıfırlandığı için!!!

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