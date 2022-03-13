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Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceğini kabul etti! Aşk pozunu paylaştı

13.03.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedinci evliliği için hazırlık yapan Seda Sayan aşk pozlarını ve tebrik mesajlarını paylaştı! Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceğini kabul etti. Seda Sayan açıklamasında "Evlenme teklifi aldım" dedi.

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceğini kabul etti! Aşk pozunu paylaştı

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceğini kabul etti! Yedinci kez evlenecek olan Seda Sayan Uçankuş'a yaptığı açıklamayı sayfasında paylaştı. Seda Sayan açıklamasında "Evlenme teklifi aldım" dedi.

Neredeyse oğlu yaşında olan Çağlar Ökten'den teklif aldığını doğrulayan Seda Sayan açıklamasında "Teklif aldığım doğru,
Çağlar daha önce 1 evlilik yapmış 11 yaşında bir oğlu var, şu an her şey yolunda gidiyor çok iyi anlaştığımız kesin, hayırlısı" dedi.

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleniyor! Yedinci evliliği olacakSeda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleniyor! Yedinci evliliği olacak

Seda Sayan birlikte aşk pozlarını paylaşıp tebrik edenlerin paylaşımlarına da sayfasında yer verdi.

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Bengü, Ebru Destan, Hadice ve Safiye Soyman gibi ünlü isimler paylaşıma kalp emojisi bıraktı.

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Seda Sayan
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