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Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye jürisine katılan Seda Sayan'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu! Seda Sayan yaptığı paylaşımdaki değişimiyle herkesi şaşırttı

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Seda Sayan paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi! Bir kısım takipçi Seda Sayan'ın fotoğrafında photshop ve çeşitli programları kullandığını söylerken bir kısımda gittiği güzellik merkezinde yüzüne müdahale ettiğini iddia etti. İki taraftan kim haklı bilinmez ama Seda Sayan'ın yüzündeki değişimdikkat çekmeyecek gibi değildi...

Seda Sayan'ın takipçileri bu fotoğrafa yorum yağdırdı.

Sosyal medya kullanıcıları "Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?" diye sorarken bir yandan da yorum yaptılar.

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İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

''Yaradan artık 'Benim böyle bir kulum yoktu ki' diyecek!''

''Doktorla bir olup Seda Sayan'ı öldürmüşler''

''Işıl Reçber'e benzemiş''

''Para var estetik var''

''Sanki 20 yaşında''

''Burcu Esmersoy sandım''

'Seda Esmersoy olmuş'

BÖLÜM BAŞI 70 BİN LİRA!

Dün akşam başlayan O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Seda Sayan, bölüm başı 70 bin lira alacak.

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