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  4. Seda Sayan, Safiye Soyman'ı bambaşka biri yaptı

Seda Sayan, Safiye Soyman'ı bambaşka biri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'ya bebek filtresi uygulayan Seda Sayan, bu defa yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı bambaşka biri yaptı. Soyman ve Sayan'ın fotoğrafı sosyal medyadan da nasibini aldı.

Seda Sayan, Safiye Soyman'ı bambaşka biri yaptı

Kullandığı filtre programlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu defa yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı 30 yaş gençleştirince sosyal medyanın diline düştü.

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Geçtiğimiz aylarda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya uyguladığı 'bebek filtresi' ile uzun süre konuşulan Seda Sayan, bu sefer benzer bir çalışmayı yakın arkadaşı Safiye Soyman için yaptı.

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Seda Sayan gençleştirme efektlerinin dozunu kaçırınca Safiye Soyman'ı görenler tanıyamadı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta, Safiye Soyman dünyaca ünlü isimler Nicki Minaj ve Khloé Kardashian'a benzetildi.

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan, safiye soyman, filtre,

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