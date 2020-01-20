Seda Sayan, Safiye Soyman'ı bambaşka biri yaptı

Kullandığı filtre programlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu defa yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı 30 yaş gençleştirince sosyal medyanın diline düştü.

Geçtiğimiz aylarda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya uyguladığı 'bebek filtresi' ile uzun süre konuşulan Seda Sayan, bu sefer benzer bir çalışmayı yakın arkadaşı Safiye Soyman için yaptı.

Seda Sayan gençleştirme efektlerinin dozunu kaçırınca Safiye Soyman'ı görenler tanıyamadı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta, Safiye Soyman dünyaca ünlü isimler Nicki Minaj ve Khloé Kardashian'a benzetildi.

Seda Sayan shop yaparken Safiye Soyman’ı es geçmemiş kadın 15 yaş daha küçük gösteriyo... işte true friendship pic.twitter.com/K92XsQYHRG — evrim değil devrim (@degisiminzamani) January 19, 2020

seda sayan öz kankam olsana.. https://t.co/ihEtZ78Kop — zey (@haklisinzey) January 20, 2020

Allahiiim Seda Sayan gibi bir knk nasip et... https://t.co/8LVwfqoer5 — Elif (@ayybayilazam) January 19, 2020



