Seda Sayan ve Ali Güven aşk yaşıyor

Adı bir dönem Hülya Avşar, Esin Moralıoğlu gibi isimlerle anılan ve uzun süredir ortalıklarda görünmeyen eski futbol menajeri Ali Güven'in Seda Sayan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Hülya Avşar'ın, işadamı Ali Güven'le flört etmesine eski eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan ilginç bir açıklama gelmişti.

Kaya Çilingiroğlu, "Ne diyeyim... Hülya'nın yeni menajeri hayırlı uğurlu olsun" demişti.

ALİ GÜVEN KİMDİR?

Futbolcu menajerliği yapan Ali Güven, Hülya Avşar'la yaşadığı aşk ile ünlendi. Ali Güven'in arkadaşları arasındaki lakabı; "Ambiyans Ali". Arkadaşlarının, girdiği ortamların havasını anında değiştirdiği ve dikkatleri üzerine çektiği için Ali Güven'e bu lakabı taktıkları söyleniyor. İtalya'da evlenen ve 3 sene evli kalan Ali Güven boşandıktan sonra daha sık Türkiye'ye gidip gelmeye başladı. Güven'in bir dönem basketbol oynadığı, Ergin Ataman'ın İtalya'da görev yaptığı dönemde iyi arkadaş olduğu, yine bu dönemde İtalyan futbol kulüpleriyle iyi ilişkiler kurduğu ve futbolcu transferiyle uğraştığı öğrenildi. Güven'in bir dönem Esin Moralıoğlu'yla da birlikte olduğu magazin dünyası tarafından biliniyor.

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